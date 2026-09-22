Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da gece gökyüzünde görülen parlak ve ışıklı bir cisme ait görüntüler gündem oldu. Havada asılı duran veya yavaşça hareket eden cismin ne olduğu henüz belirlenemezken, görüntüler yaklaşık 50 yıl önce yine İran’da yaşanan ve savaş uçaklarının havalanmasına neden olan ünlü UFO vakasını yeniden gündeme getirdi.

İran’ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ve ışıklı bir cisim, kentte merak ve heyecan yarattı. Cismin belirli bir noktada çakılı kaldığı ve zaman zaman yavaş adımlarla yön değiştirdiği görüldü.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Havadaki nesnenin bir insansız hava aracı, ticari uçak ya da farklı bir askerî platform olup olmadığı bilinmiyor. Gizemli cismin uçuş yüksekliği, niteliği ve tam konumuna dair İranlı makamlardan resmî bir bilgilendirme gelmezken, olayın UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) sınıflandırmasına girip girmediği de belirsizliğini koruyor.

50 YIL ÖNCEKİ TEMASI AKILLARA GETİRDİ

Tahran semalarındaki görüntüler, akıllara bölgede yaklaşık yarım asır önce yaşanan ünlü bir askeri olayın gelmesine neden oldu. 19 Eylül 1976 tarihinde Şemiran bölgesinde benzer bir cismin rapor edilmesi üzerine, İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-4 Phantom savaş uçağı havalandırılmıştı.

SAVAŞ UÇAKLARININ SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALMIŞTI

ABD makamlarınca gizliliği kaldırılan UFO belgelerine de yansıyan olayda, cisme yaklaşan ilk F-4 jetinin haberleşme ve gösterge panelleri aniden devre dışı kalmış, uçak rotasını değiştirdiğinde sistemler normale dönmüştü. Bölgeye sevk edilen ikinci jette ise mürettebat, ana nesneden ayrılan daha küçük bir cisim tespit etmiş; tam kilitlenme sağlandığı sırada uçağın silah kontrol ve iletişim sistemleri kilitlenmişti.

TahranGüncelYaşamDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Zor Murat Zor:
    uzaylılar saldırdı yalanına hazır olun 0 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Şimdi bazı saflar çıkipta UFO demesin 0 0 Yanıtla
  • 140053 140053:
    havada bir yapı gibi duruyor aynı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı Yemen’de pazar yerine balistik füzeli saldırı
İzleyenler yapay zeka sandı Şehre inen tilki kapkaç yaptı İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
ABD’de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi
Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
22:03
Beşiktaş’ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:50
Salah ve Fabinho’dan sonra bir ünlü isim daha Boateng, Trabzonspor’da
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 22:27:39. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement