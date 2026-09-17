Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi, 105 bin 600 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi, 105 bin 600 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'da kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi, 105 bin 600 TL ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin denetiminde bir kasapta bozulmuş 315 kilo et ile çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. İşletmeye 105 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, okul kantinlerinde de son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi.

ŞANLIURFA'da, Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kasapta bozulmuş 315 kilo et ile çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da iş yerlerine yönelik denetim yapan, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasaba baskın yaptı. İş yerinde denetim yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ise son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi. Tutanak tutularak el konulan ürünleri imha etmek için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfaHaliliyeGüncelZabıtaTarımCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:46:52. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi, 105 bin 600 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement