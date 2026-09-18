Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo)'ında olduğu 18 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirildi. İşte ilk görüntüler...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo)'ında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! <a class='keyword-sd' href='/saglik/' title='Sağlık'>Sağlık</a> kontrolünden geçirildiler

18 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltına kararı verilen kişiler şöyle: 

Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber/ içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı. 

Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Afra Saraçoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

2 AYRI SORUŞTURMA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanımı', 'tedariki' ve 'fuhuş' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. 2 ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi. 

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıAras Bulut İynemliNilperi ŞahinkayaMelisa ŞenolsunAfra SaraçoğluUyuşturucuHasan ŞaşMagazinÜnlülerSağlıkGüncelSefoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hitmet adalı hitmet adalı:
    gayet sağlıklı gözüküyorlar. 0 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    milleti soydular fonlarda gündem değiştirme vay arkadaş nasıl bir döneme denk geldik badem yağı dolu 0 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    iyi hasan şaş da saç varmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi
Barcelona’nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
15:36
Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Parti’ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:25
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:28:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement