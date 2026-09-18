Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

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Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi
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İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Ali Yerlikaya, Beşiktaş maçını tribünden takip ederken görüntülendi. Görev süreci ve kariyeriyle yeniden gündeme gelen Yerlikaya'nın tribündeki fotoğrafı dikkat çekti.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ın maçını tribünden takip ederken objektiflere yansıdı. Yerlikaya'nın yanında yer alan isimlerle birlikte çekilen fotoğrafı kısa sürede dikkat çekti.

Görev süresinin ardından kamuoyu önünde daha az görünen Yerlikaya'nın maçta görüntülenmesi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİ SONA ERMİŞTİ

Ali Yerlikaya, 2023 yılında göreve başladığı İçişleri Bakanlığı görevinden 2026 yılında ayrılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yerlikaya'nın görevden affını talep ettiği ve bu talebin kabul edildiği açıklanmış, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı.

Yerlikaya, görevi devrettikten sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yeni görevinde Mustafa Çiftçi'ye başarı dilemişti.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yerlikaya, meslek hayatına kaymakam adayı olarak başladı.

Kariyerinde çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevleri yapan Yerlikaya; Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valiliklerinde bulundu. 2018 yılında İstanbul Valiliği görevine getirildi.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi sürecinde kısa süreliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Yerlikaya, 2023 yılında İçişleri Bakanı olarak atandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ALİ EFENDİ MAÇ MESELE DEYİL GÜLE GÜLE SALTANATIN SALLANIYOR 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    BU DA SLO GİBİ AMAÇLARI HAZİNEYİ DOLDURMAK AMAÇ SUÇLURARI YAKALAMAK TAN ZİYADE SUÇU ENGELLEMEK OLMALI BAKIYORUM HERGÜN TRAFİK CEZALARI YOL VERMEME KARDEŞİM GÜMRÜK MUHAFAZA SAHİL LİMAN BÜTÜN KAÇAK İŞLER BURADAN GEÇİYOR ANCA BİRAZ SİGARA TÜTÜN NARGİLE BİLMEM KÜÇÜK İŞLE UĞRAŞIRSIN SANA DİYORUM DİNLE UYUMA UYAN BÜTÜN KAÇAK DENİZDE AMA .....? 0 0 Yanıtla
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