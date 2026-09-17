"Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı" ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma - Son Dakika
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"Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı" ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma

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"Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı" ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma
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Sosyal medyada bir Cumhuriyet savcısının verdiği takipsizlik kararında, 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı' ifadesini kullandığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirlenerek, söz konusu paylaşımlarla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı' şeklinde bir ifadeye yer verildiği iddia edildi.

SAVCIYA ATFEDİLEN İFADE YALAN ÇIKTI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; yapılan inceleme ve araştırmalarda, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi. Gerçeğe aykırı olduğu belirtilen paylaşım ve haberlere ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

ORİJİNAL KARARDA SÖZ KONUSU İFADE YER ALMIYOR

Yargı kaynaklarınca paylaşılan Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında ise şüphelinin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kararda, şüphelinin bonzai kullandığını beyan ettiği ve üzerinde bonzai olduğu değerlendirilen maddenin ele geçirildiği kaydedildi. İncelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen maddeye ilişkin uzmanlık raporunda, maddenin 'thymol' içerdiği, uyuşturucu veya uyarıcı etkide olmadığı ve kekik olarak bilinen bitki türünde bulunan etken madde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Maddenin 2313 sayılı Kanun kapsamında yer alan maddelerden olmadığı gerekçesiyle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yargı kaynaklarınca paylaşılan orijinal kararda, sanal medyada dolaşıma giren görselde yer alan 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının ise anlaşılamadığı' ifadesinin bulunmadığı görüldü.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

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