Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi

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Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi
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Minnesota’da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast’ın polis tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı gören kullanıcılar, Quast’ın Jennifer Lopez’e olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Cyrena Anne Quast, suçlamadan çok polis tarafından çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi. Quast'ın dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e olan benzerliği sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

HIRSIZLIK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Minnesota'nın Monticello kentinde yaşanan olayda Cyrena Anne Quast, bir mağazadan yaklaşık 580 dolar değerinde iki paket elektrikli alet bataryası çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre mağaza çalışanlarından biri Quast'ı daha önce meydana geldiği öne sürülen başka bir hırsızlık olayından tanıdı. Durumun polise bildirilmesinin ardından ekipler Quast'ı gözaltına aldı.

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi

BATARYALARI ALDIĞINI KABUL ETTİ

Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Quast, sorgusu sırasında söz konusu batarya paketlerini aldığını kabul etti. Hakkında ağırlaştırılmış kabahat kapsamında hırsızlık suçlaması yöneltilen kadın, işlemlerinin ardından ertesi gün serbest bırakıldı.

POLİS FOTOĞRAFI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Quast'ın adının geniş kitlelere ulaşmasına neden olan asıl gelişme, gözaltı sırasında çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması oldu.

Fotoğrafı gören kullanıcılar, Quast'ın 57 yaşındaki Jennifer Lopez'e dikkat çekici şekilde benzediğini öne sürdü. Kısa sürede yayılan paylaşımın altına çok sayıda esprili yorum gelirken, bazı kullanıcılar ilk bakışta fotoğraftaki kişinin Lopez olduğunu düşündüklerini yazdı.

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi

"JENNY FROM THE BLOCK" GÖNDERMESİ

Quast ile Lopez arasındaki benzerlik sosyal medya kullanıcılarının mizahına da konu oldu. Bazı kullanıcılar Jennifer Lopez'in ünlü şarkısı "Jenny from the Block" üzerinden göndermeler yaparken, bazıları ise ikilinin akraba olabileceğini esprili biçimde dile getirdi.

Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi

Bir kullanıcı fotoğrafı ilk gördüğünde Quast'ı Lopez sandığını belirtirken, başka bir kullanıcı yaşananları "matriksteki bir hata" olarak yorumladı. Bir başka paylaşımda ise Lopez'e esprili şekilde "kız kardeşini almaya gel" çağrısı yapıldı.

ADLİ KAYITLARI DA GÜNDEME GELDİ

Quast'ın bu olaydan önce de çeşitli suçlamalarla kolluk kuvvetlerinin radarına girdiği belirtildi. İnternette yer alan adli kayıtlarda uyuşturucu bulundurma, alkollü araç kullanma, polisten kaçma ve sahte kimlik bilgisi verme iddialarının yanı sıra çeşitli trafik ihlallerinin bulunduğu aktarıldı.

Minnesota'daki hırsızlık suçlamasıyla başlayan olay, Quast'ın gözaltı fotoğrafının yayılmasıyla farklı bir boyut kazandı. Jennifer Lopez'e benzerliği nedeniyle viral olan fotoğraf, sosyal medyada binlerce kullanıcının dikkatini çekti.

Jennifer LopezHırsızlıkMinnesotaPolisDünyaSon Dakika

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