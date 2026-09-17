AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde odun toplamak için ormana giden Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çiftinden iki gün boyunca haber alınamadı. Traktörlerinin kayması sonucu mahsur kaldıkları anlaşılan çift, jandarma dağ komando ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramada bulundu. Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen çiftin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce ormana odun toplamaya giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çifti, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Çiftin traktörünün kaydığı ve mahsur kaldıkları belirtildi.

YAKINLARI 112'Yİ ARADI, SEFERBERLİK BAŞLADI

Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde yaşayan Bayram Bircan ve eşi Nafiya Bircan'dan haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

TRAKTÖRÜN KAYMASIYLA MAHSUR KALMIŞLAR

Çift, sabah saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmasında ormanlık alanda bulundu. Çiftin 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi.

2 gündür ormanda mahsur kalan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolü için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiDoğanhisarKurtarmaGüncelKonyaAFADOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:12:28. #.0.3#
SON DAKİKA: AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement