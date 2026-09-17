AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı

AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde odun toplamak için ormana giden Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çiftinden iki gün boyunca haber alınamadı. Traktörlerinin kayması sonucu mahsur kaldıkları anlaşılan çift, jandarma dağ komando ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramada bulundu. Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen çiftin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce ormana odun toplamaya giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çifti, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Çiftin traktörünün kaydığı ve mahsur kaldıkları belirtildi.
YAKINLARI 112'Yİ ARADI, SEFERBERLİK BAŞLADI
Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde yaşayan Bayram Bircan ve eşi Nafiya Bircan'dan haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
TRAKTÖRÜN KAYMASIYLA MAHSUR KALMIŞLAR
Çift, sabah saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmasında ormanlık alanda bulundu. Çiftin 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi.
2 gündür ormanda mahsur kalan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolü için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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