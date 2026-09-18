Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından camiada oluşan soru işaretlerini gidermek için Aziz Yıldırım'ın devreye girdiği iddia edildi. Şampiyonluk inancını koruduğu belirtilen Yıldırım'ın, Samandıra'da futbolcularla bir araya geldiği aktarıldı.

SAMANDIRA'DA BİREBİR GÖRÜŞMELER

İddialara göre Aziz Yıldırım, takımın yaşadığı düşüşün ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bire bir görüşmeler yaptı.

Tecrübeli yöneticinin, geçmiş dönemlerdeki deneyimlerinden yola çıkarak oyunculara moral ve motivasyon vermeye çalıştığı belirtildi.

ASENSIO'YA ÖZEL İLGİ

Yıldırım'ın özellikle sakatlığını atlatan Marco Asensio ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. İspanyol futbolcuya güvenini ilettiği belirtilen Yıldırım'ın, "Takımın önemli parçasısın" mesajı verdiği aktarıldı. Asensio'nun da dönüş için çalışmalarını sürdürdüğü ve Eyüpspor maçında forma giymek istediği ifade edildi.

KARTAL'DAN FUTBOLCULARA UYARI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert mesajlar verdiği belirtildi. Kartal'ın, "Fenerbahçe seviyesi asla bu olamaz" diyerek takımın daha agresif oynaması ve galibiyet serisi yakalaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Fenerbahçe yönetiminin, milli ara döneminde teknik ekipte bazı değişiklikler yapmayı planladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin teknik kadroya yeni isimler ekleyerek takımın yeniden yükselişe geçmesini hedeflediği belirtildi.