Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini - Son Dakika
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Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

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ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımına ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen uluslararası finans devi Goldman Sachs, 2027 sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolarda sabit tuttu. Banka, sıkı para politikasının yükseliş hızını kesebileceğini ancak merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin desteğiyle uzun vadeli rallinin devam edeceğini öngördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde sabit tuttu. Banka, sıkı para politikasının altın fiyatlarındaki yükselişi yavaşlatabileceğini ancak uzun vadeli yukarı yönlü ralliyi bozmayacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ve küresel finans devlerinin emtia öngörülerine çevrildi. Fed'in 16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi ve üç yılı aşkın sürenin ardından ilk faiz artışını yapması piyasalarda yankı uyandırdı. Yüksek faiz ortamının getirisi olmayan değerli metaller üzerinde kısa vadeli baskı oluşturmasına rağmen Goldman Sachs, uzun vadeli altın rallisine olan güvenini koruduğunu açıkladı.

SPOT ALTINDA DOLAR VE PETROL DESTEĞİ

Haftanın son işlem gününde doların zayıf seyri ve petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 1,5'lik gerileme, spot altını desteklemeyi sürdürdü. Doların değer kaybetmesiyle diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale gelen spot altın, ons başına 4 bin 390 doların üzerinde işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyonist baskılara dair endişeleri hafifleterek piyasalara nefes aldırdı.

SIKILAŞMA YÜKSELİŞ HIZINI SINIRLAYABİLİR

Fed'in güncellenen ekonomik projeksiyonlarında 18 politika yapıcının 16'sı yıl sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha öngörürken, Goldman Sachs da ekim ayında 25 baz puanlık ek bir artırım beklediğini bildirdi. Banka değerlendirmesinde şu detaylara dikkat çekildi:

  • Sıkı Para Politikası: Yükselen faizler ve reel tahvil getirileri altının yükseliş temposunu kısa vadede sınırlandırabilir.
  • Merkez Bankası Alımları: Küresel merkez bankalarının süregelen fiziki altın alımları uzun vadeli talebi güçlü tutuyor.
  • Jeopolitik Riskler: Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel gerilimler, yatırımcıların altına yönelik "güvenli liman" talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde Fed'in izleyeceği faiz patikası, ABD reel tahvil getirileri ve ABD Doları'nın seyrinin altının kısa vadeli yönünde belirleyici olacağını vurguluyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE 

Öte yandan küresel piyasalarda altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarının zirve seviyelerinden geri çekilmesiyle cuma gününü hafif artışla geçirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 primle 4.388 dolara yükselirken, gram altın yüzde 1,1 yükselişle 6881 TL seviyesinde.

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