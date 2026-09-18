iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı - Son Dakika
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iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

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iPhone 18 Pro Türkiye\'de satışa çıktı! İşte fiyatı
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Apple'ın yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Ön sipariş sürecinin ardından mağazalarda yerini alan yeni serinin fiyatları 137 bin 999 TL'den başlarken, A20 Pro çipi, gelişmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 18 Pro serisi, Türkiye dahil 65'ten fazla ülkede satışa çıktı. Yeni modeller için ön sipariş süreci 12 Eylül'de başlamıştı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Modellerde siyah, gümüş, buzul ve burgonya renk seçenekleri bulunuyor.

iPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni serinin Türkiye fiyatları depolama kapasitesine göre değişiyor.

iPhone 18 Pro:

256 GB: 137 bin 999 TL

512 GB: 154 bin 999 TL

1 TB: 188 bin 999 TL

2 TB: 243 bin 999 TL

iPhone 18 Pro Max:

256 GB: 149 bin 999 TL

512 GB: 166 bin 999 TL

1 TB: 200 bin 999 TL

2 TB: 255 bin 999 TL

iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

YENİ iPHONE'LARDA DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine Apple'ın yeni nesil A20 Pro çipi güç veriyor. Modellerde sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran yer alıyor.

120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi bulunan cihazlarda, kamera tarafında üçlü 48 megapiksel Pro Fusion kamera sistemi dikkat çekiyor.

Serinin öne çıkan yeniliklerinden biri ise ana kameradaki değişken diyafram özelliği oldu. Kamera sistemi farklı ışık koşullarına göre daha gelişmiş çekim deneyimi sunmayı hedefliyor.

iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

PİL PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Apple'ın açıklamalarına göre iPhone 18 Pro modeli 34 saate kadar, iPhone 18 Pro Max modeli ise 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Yeni modeller iOS 27 işletim sistemiyle satışa çıktı.

TeknolojiEkonomiTürkiyeIphoneAppleSon Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı - Son Dakika
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