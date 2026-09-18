Galatasaray maçı öncesi Barcelona\'da kaleci krizi

Barcelona, LaLiga'da Racing Santander'i 7-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci Joan Garcia'nın sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan 25 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Wojciech Szczesny'ye bıraktı.

BARCELONA'DAN JOAN GARCIA AÇIKLAMASI

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Joan Garcia'nın sağ dizinde hafif bir rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Kulüp, sakatlığın kesin iyileşme süresiyle ilgili net bir tarih vermedi ancak Garcia'nın sahalara dönüşünün sakatlığın seyrine bağlı olduğu ifade edildi.

3 HAFTA UZAK KALABİLİR İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Joan Garcia'nın sakatlığının yaklaşık 3 hafta sürebileceği öne sürüldü. Başarılı kalecinin Barcelona'nın Sevilla karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtilirken, milli takım aday kadrosuna dahil edilme ihtimalinin de tehlikeye girdiği aktarıldı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Barcelona, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray'a konuk olacak. Joan Garcia'nın bu kritik mücadelede oynayıp oynayamayacağı şu an için netlik kazanmadı. Garcia'nın forma giyememesi halinde kaleyi kimin koruyacağı ise merak ediliyor.

LIVAKOVIC İHTİMALİ GÜNDEMDE

Barcelona'da kaleci tercihiyle ilgili gözler Wojciech Szczesny ve Dominik Livakovic'e çevrildi. Racing Santander maçında Szczesny'nin yaptığı hata sonrası Hansi Flick'e Livakovic'in şans bulup bulmayacağı soruldu. Alman teknik adam, "Hayır, bu konuyu çözdük çünkü Szczesny bizim ikinci kalecimiz. Daha önce de dediğim gibi hepimiz hata yaparız ve bu tür şeyler olabilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Barcelona'nın Galatasaray maçında Garcia'nın yokluğu halinde Szczesny'yi tercih etme ihtimali öne çıktı.