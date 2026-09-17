Humus'ta duvar arkasına saklanan kütüphane 15 yıl sonra açıldı - Son Dakika
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Humus'ta duvar arkasına saklanan kütüphane 15 yıl sonra açıldı

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korktuğu dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini ördüğü duvarın arkasına saklayan Amr bin Mustafa Alwan, 15 yıl sonra Humus'taki evine dönerek kütüphanesine kavuştu. Alwan'ın çekiçle kırdığı duvarın ardındaki eserlerin yıllara rağmen zarar görmediği görüldü.

Suriye'de çok sayıda dini ve felsefi eserden oluşan kütüphanesinin Beşar Esad rejiminin yok etmesinden korkan Amr bin Mustafa Alwan, ördüğü duvarın arkasına sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu.

Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad rejiminin çok sayıda kitabı yasaklaması sonrası dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini ördüğü duvar ile saklayan Amr bin Mustafa Alwan, yaklaşık 15 yıl sonra kütüphanesine yeniden kavuştu.

2011 yılının sonlarında terk ettiği Humus kentindeki evine geri dönen Alwan, eline aldığı çekiç ile ördüğü duvarı kırarak kütüphanesini yeninden güz yüzünde çıkardı. Kütüphanedeki eserlerin geçen yıllara rağmen herhangi bir zarar görmeden, iyi durumda kaldığı görüldü.

Alwan, "Bu duvarı 2011'in 10'uncu ayında ördüm 15 yıl sonra geri geldim çok şükür her şey yerinde duruyor, bunlar da Kur'an hafızlık icazetleri" dedi.

Kütüphanede, hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda dini eserin yanı sıra Kur'an-ı Kerim nüshaları ile Kur'an hafızlık icazetlerinin yanı sıra Tehzibü't-Tehzib, Tehzibü'l-Kemal, Taberi Tefsiri, Sahih-i Buhari Şerhi, Siyer-i Nebi, Kur'an-ı Kerim İ'rabı ve Camiu'l-Usül gibi önemli eserlerin de bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA
Beşşar EsedEdebiyatSuriyeKültürYerelSon Dakika

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