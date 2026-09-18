Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da AK Parti İl teşkilatıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Gürlek, "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da yaptığı açıklamada 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için teşkilatlara saha çalışması çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin düzenlenen yasanın yürürlüğe girmesi için ise terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi şartının bulunduğunu belirtti.

Çeşitli temaslar kapsamında Adana'ya gelen Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2028 hedefleri ve gündemdeki hukuki süreçlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının odağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini koyan Gürlek, teşkilat mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇMEK İÇİN..."

2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Adalet Bakanı Gürlek, partililere hitaben şu ifadeleri kullandı: "2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı’nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor."

Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de bir araya geleceğini aktaran Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen çalışmalarda katedilen aşamaya dikkat çekti. Hazırlanan düzenlemede şehit ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini kaydeden Gürlek, söz konusu yasal çerçevenin hayata geçmesi için terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesinin ve silahların bırakılmasının şart olduğunu bildirdi.

Akın GürlekPolitikaAK PartiGürlekGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    hayathayat Adalette tarafsız 2 47 Yanıtla
    Şener Turan Şener Turan:
    Küçük enişte ev taksiti bittimi 4 0
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Şener, bitmiş olabilirde yanlız tencere boş, kemik lazım. 0 1
  • necati çolak necati çolak:
    Adı adalet bakanı ama adalet nerede mevcut yasaya göre erken seçim olmadığı sürece 2028 de Erdoğan cumhurbaşkanı seçilemez sen nasıl adalet bakanısın 23 1 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    ya hehe çok beklersınız 15 1 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    İşine odaklan küçük enişte siyaset düşünme 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine yan bakılmıyor Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor
Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi
L’Etape Türkiye by Tour de France’a sayılı günler kala Ömer Kafkas’tan açıklama L'Etape Türkiye by Tour de France'a sayılı günler kala Ömer Kafkas'tan açıklama
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
15:36
Antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe’de sakatlık şoku
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
15:01
Real Madrid’de savaş Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:39
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement