Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba - Son Dakika
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Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına yeni kamera kayıtları girdi. Olay gününe ait görüntülerde, Kozinoğlu rahatsızlanıp ambulansa alındığı sırada oda arkadaşının koğuşa girerek masadaki kahve bardağını aldığı anlar yer aldı. Savcılık, görüntülerin kronolojisi ve şüpheli hareketlerin ölüm olayıyla bağlantısını mercek altına aldı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına yeni görüntüler girdi. Yaşamını yitirdiği güne ait kamera kayıtlarında, Kozinoğlu ambulansa alındığı sırada oda arkadaşının koğuşa girerek masadaki kahve bardağını aldığı anlar yer aldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına giren ve ölüm gününe ait olduğu tespit edilen iki ayrı güvenlik kamerası görüntüsü incelemeye alındı.

AMBULANS BEKLERKEN ODADAKİ KAHVE BARDAĞI ALINDI

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan görüntülerdeki detaylar şu şekilde kayda geçti:

  • İlk görüntü: Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman’ın cezaevi koridorunda yürüyüş yaptığı, ardından Hasan Atilla’nın bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor.
  • İkinci görüntü: Kozinoğlu’nun rahatsızlanması üzerine ambulans içerisinde bulunduğu esnada, oda arkadaşı Hasan Ataman’ın Kozinoğlu'nun odasına girdiği ve odada bulunan kahve bardağını aldığı net bir şekilde kameraya yansıyor.

BİLİRKİŞİ VE DELİL İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Görüntülerin çekildiği zaman dilimi, olayların kronolojik sırası, kayıtlarda yer alan kişilerin şüpheli hareketleri ve diğer delillerle olan bağlantısının tespiti amacıyla başlatılan teknik inceleme devam ediyor. Savcılık, görüntülerin ölüm sebebiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Millî İstihbarat TeşkilatıKaşif KozinoğluGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    hikaye Apo ne derse o işte 0 0 Yanıtla
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