Nevşehir Ürgüp'te selde sıkışan araçta mahsur kalanlar cam kırılarak tahliye edildi - Son Dakika
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Nevşehir Ürgüp'te selde sıkışan araçta mahsur kalanlar cam kırılarak tahliye edildi

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Köprü altında sıkışan araçta mahsur kalan vatandaşlar, arka cam kırılarak çevredekilerce tahliye edildi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularının köprü altında sıkıştırdığı araçta bulunan vatandaşlar, arka camın kırılmasıyla çevredekiler tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karakaya köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel meydana geldi. Yağışla birlikte oluşan sel suları, köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Aracın arka camı kırılarak içerisindeki vatandaşlar dışarı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nevşehir Ürgüp'te selde sıkışan araçta mahsur kalanlar cam kırılarak tahliye edildi - Son Dakika
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