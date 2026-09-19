OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son - Son Dakika
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OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

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OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
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İngiltere Championship'te 14 yıl sonra oynanan Millwall-West Ham United derbisi 2-2 sona erdi. Millwall ilk yarıda 2-0 öne geçerken West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde bulduğu iki golle skoru eşitledi. İki takımın 100. resmi karşılaşmasına sahne olan tarihi derbide puanlar paylaşıldı.

İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden biri olarak gösterilen Millwall- West Ham United derbisi, yıllar sonra yeniden futbolseverlerin karşısına çıktı. The Den'da oynanan mücadelede Millwall, iki farklı üstünlük yakalamasına rağmen galibiyeti koruyamadı.

MILLWALL İLK YARIDA FARKI AÇTI

Ev sahibi Millwall, karşılaşmaya hızlı başladı. Caleb Taylor'ın attığı golle öne geçen Millwall, ilk yarının son bölümünde farkı artırdı. Camiel Neghli'nin 45. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 önde giden taraf Millwall oldu.

WEST HAM 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan West Ham, baskısını artırdı. Mohamadou Kante'nin 74. dakikadaki golüyle farkı bire indiren West Ham, yalnızca 6 dakika sonra Konstantinos Mavropanos ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca tarihi derbi beraberlikle tamamlandı.

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

14 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Millwall ile West Ham, 2012 yılından sonra ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. İki takımın 100. resmi karşılaşması olan mücadeleyle birlikte galibiyet sayıları değişmedi. Millwall'ın 38, West Ham'ın 34 galibiyeti bulunurken beraberlik sayısı 28'e yükseldi.

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

WEST HAM'IN THE DEN HASRETİ SÜRÜYOR

West Ham, Millwall deplasmanındaki galibiyet özlemini yine sonlandıramadı. Bordo-mavililer, rakibinin The Den'daki yeni stadında da galibiyet elde edemedi.

LİMAN İŞÇİLERİNDEN DOĞAN REKABET

"Dockers Derby" olarak bilinen rekabetin kökenleri 19. yüzyılda Londra'daki liman ve tersane işçileri arasındaki mücadeleye dayanıyor.

Yıllar içinde İngiliz futbolunun en gergin eşleşmelerinden biri haline gelen derbi, geçmişte yaşanan tribün olayları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında oynandı.

West Ham UnitedHamster CoinİngiltereSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    Nasıl bir son dakika haberi ! İnsan son dakika derken utanır ! Sonra bu maç bizi niye ilgilendiriyor! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son - Son Dakika
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