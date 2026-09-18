Resmen ortada kaldı! Gündeme geldiği takımın hocasından ağır sözler

Icardi için Lazio cephesinden açıklama geldi. Gennaro Gattuso, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

GATTUSO'DAN ICARDI TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda önemli iz bırakan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı. 33 yaşındaki Arjantinli golcü, yaz transfer dönemi boyunca herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamazken, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan transfer sürecine ilişkin açıklama geldi. Gattuso, Icardi'nin önemli bir oyuncu olduğunu kabul ederken, Lazio'nun farklı bir plan doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

"KALİTESİNİ KİMSE TARTIŞAMAZ"

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Mauro Icardi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Icardi’ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu." Gattuso, kulübün hücum hattı için kararını daha önce verdiğini belirterek, kadro planlamasında dengelerin önemli olduğunu vurguladı.

"BU İŞE HİÇ BULAŞMAK İSTEMEDİM"

Icardi transferiyle ilgili son kararın kulüp yönetimiyle konuşulduğunu belirten Gattuso, kadro içerisindeki dengelere dikkat çekti. İtalyan teknik adam açıklamasında şu sözleri kullandı: "Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız."

Gattuso, sonradan yedek kalacak bir futbolcuyu transfer etmenin doğru olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin."

ICARDI'NİN YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği futbol gündemindeki yerini koruyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla attığı goller ve kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.