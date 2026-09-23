Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak - Son Dakika
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Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak

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Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak
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Yükseköğretim Kurulu, 2026 YKS ile kazandığı bölüme kayıt yaptırmayan öğrencilerle kaydını yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle okuldan ayrılan öğrencilerin de 7592 sayılı Kanun kapsamındaki öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı. Kararın Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda alındığı belirtilirken, başvurular için son tarih 9 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

öğYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile üniversitelere yerleşen öğrencilerden kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesenlerin öğrenci affından yararlanabileceğini duyurdu.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖRÜŞ VERDİ

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 7592 sayılı Kanun ile öğrenci affına yönelik düzenlemelerin yürürlüğe girdiği ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresinin 9 Aralık 2026 olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi. Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

KARAR TÜM ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı da şöyle aktarıldı: "Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü. Karar, tüm üniversitelere bildirildi."

Kaynak: DHA
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