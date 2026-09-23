Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor

ANKARA'da ticaret lisesini bitirdikten sonra sanayide muhasebeci olarak işe başlayan Fatma Kuşçu (41), zamanla ustalardan işi öğrenerek mekanik ustası oldu. Ortağı ile kendi iş yerini açan Fatma Kuşçu, araçların motor, şanzıman, fren gibi tüm mekanik parçalarının bakım ve tamirini yapıyor.

GAZETE İLANIYLA GİRDİ, USTALIK BELGESİNİ ALDI

Fatma Kuşçu, ticaret lisesini bitirdikten sonra sanayide muhasebeci olarak işe başladı. Kuşçu, muhasebecilik yaparken atölyede ustaların yanında otomotiv sektörünü de öğrendi. Ardından üniversiteyi kazanıp Kırıkkale Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü okuyan Kuşçu, eğitimini tamamladıktan sonra yeniden sanayiye döndü. Servis müdürlüğü ve hasar danışmanlığı gibi görevlerde çalışan Kuşçu, kaporta, boya ve mekanik servislerinde ustalara yardım ederek kendisini geliştirdi. Kuşçu, ardından ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alarak kendi dükkanını açtı. Ortağı ve 6 personel ile birlikte çalışan Kuşçu, araçlarda arıza tespiti yaparak motor, şanzıman, fren, yürüyen aksam gibi tüm parçaların tamir ve bakımını gerçekleştirebiliyor.

KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR

Fatma Kuşçu, sanayiye girişinin gazete ilanıyla olduğunu ve muhasebeci olarak başladığı işte zamanla ustaların yanında çalışarak mesleği öğrendiğini söyledi. Kuşçu, "Muhasebe görevimi bitirdikten sonra atölyeye, ustaların yanına iniyordum. Onlarla birlikte iş öğrendim. 23 yıldır işin içindeyim. Her işin bir zorluğu var. Ben sabah kalkıp makyajımı yapıp iş yerime geliyorum. Sonrasında da elim yüzüm yağ oluyor. Eve de elim yüzüm yağlı şekilde dönüyorum. Bu benim ekmeğim ve bundan çok mutluluk duyuyorum. 'Kadınlar yapar mı' diye soruyorlar. Kadınlar her işi yapabilir, her işi başarabilir. Zor bir meslek olarak görmüyorum. Çünkü bir şanzımanı indirirken erkekler de tek başına yapmıyor bu işi, yanına yardım istiyor, biz de aynı şekilde. Binek araçlarda, mekanik kısmında çok da severek yapıyorum. Bu konuda uzmanlaştım. Belgelerimi de aldım. Araç geliyor, şikayetini söylüyor. Önce motor üzerinde arızayı tespit ediyoruz. Tespitin üzerine, motor üzerinde ne arıza varsa araçta ona göre tamiratını yapıyoruz. Çok da keyifli, çok da zevkli bir iş" dedi.

YÜZÜMDEKİ YAĞ BENİM MAKYAJIM

Sanayide kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes için iş potansiyeli bulunduğunu ifade eden Kuşçu, "Hiçbir mesleğin kadını erkeği yok bana göre. Çalışma arkadaşlarım da çok kibarlar. Ben ağır bir şey kaldırdığımda hemen koşup biri bana yardım ediyor, destek veriyor. Yardımlaşmayı da seviyoruz biz. Çok güzel bir ortamdayız. Kadının olduğu bir ortam daha da güzelleşiyor, çiçek açıyor. Çünkü konuşmalarına, davranışlarına dikkat ediyorlar. Daha tertip bir düzenli oluyorlar. Sevilerek yapılacak bir iş bu. Ben de çok severek yapıyorum. Elimi yüzümün yağ olması beni hiç rahatsız etmiyor. Hatta söylüyorlar, uyarıyorlar ben de 'o benim makyajım ve cilt bakımım' diyorum. İyi ki de bu mesleğe başlamışım. İyi ki de sanayi sektöründeyim. Hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Gururla yapıyorum. Elim yüzüm yağ olduğunda gururla otobüse ve dolmuşa bindim. Şimdi arabama binip evime gidebiliyorum. Bu bana keyif veriyor. Ekmeğimi kazandığım iş bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı.