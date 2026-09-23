Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret lisesi mezunu Fatma Kuşçu (41), Ankara'da bir sanayi sitesine muhasebeci olarak adım attı. Mesai bitiminde atölyeye inip ustaları izleyen Kuşçu, yıllar içinde ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Bugün ortağı ve 6 çalışanıyla yürüttüğü iş yerinde araçların motor, şanzıman, fren ve yürüyen aksamındaki arızaları kendisi tespit edip onarıyor. Mesleğini sorgulayanlara "Hiçbir mesleğin kadını erkeği yok" yanıtını veriyor.

ANKARA'da ticaret lisesini bitirdikten sonra sanayide muhasebeci olarak işe başlayan Fatma Kuşçu (41), zamanla ustalardan işi öğrenerek mekanik ustası oldu. Ortağı ile kendi iş yerini açan Fatma Kuşçu, araçların motor, şanzıman, fren gibi tüm mekanik parçalarının bakım ve tamirini yapıyor.

GAZETE İLANIYLA GİRDİ, USTALIK BELGESİNİ ALDI

Fatma Kuşçu, ticaret lisesini bitirdikten sonra sanayide muhasebeci olarak işe başladı. Kuşçu, muhasebecilik yaparken atölyede ustaların yanında otomotiv sektörünü de öğrendi. Ardından üniversiteyi kazanıp Kırıkkale Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü okuyan Kuşçu, eğitimini tamamladıktan sonra yeniden sanayiye döndü. Servis müdürlüğü ve hasar danışmanlığı gibi görevlerde çalışan Kuşçu, kaporta, boya ve mekanik servislerinde ustalara yardım ederek kendisini geliştirdi. Kuşçu, ardından ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alarak kendi dükkanını açtı. Ortağı ve 6 personel ile birlikte çalışan Kuşçu, araçlarda arıza tespiti yaparak motor, şanzıman, fren, yürüyen aksam gibi tüm parçaların tamir ve bakımını gerçekleştirebiliyor.

KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR

Fatma Kuşçu, sanayiye girişinin gazete ilanıyla olduğunu ve muhasebeci olarak başladığı işte zamanla ustaların yanında çalışarak mesleği öğrendiğini söyledi. Kuşçu, "Muhasebe görevimi bitirdikten sonra atölyeye, ustaların yanına iniyordum. Onlarla birlikte iş öğrendim. 23 yıldır işin içindeyim. Her işin bir zorluğu var. Ben sabah kalkıp makyajımı yapıp iş yerime geliyorum. Sonrasında da elim yüzüm yağ oluyor. Eve de elim yüzüm yağlı şekilde dönüyorum. Bu benim ekmeğim ve bundan çok mutluluk duyuyorum. 'Kadınlar yapar mı' diye soruyorlar. Kadınlar her işi yapabilir, her işi başarabilir. Zor bir meslek olarak görmüyorum. Çünkü bir şanzımanı indirirken erkekler de tek başına yapmıyor bu işi, yanına yardım istiyor, biz de aynı şekilde. Binek araçlarda, mekanik kısmında çok da severek yapıyorum. Bu konuda uzmanlaştım. Belgelerimi de aldım. Araç geliyor, şikayetini söylüyor. Önce motor üzerinde arızayı tespit ediyoruz. Tespitin üzerine, motor üzerinde ne arıza varsa araçta ona göre tamiratını yapıyoruz. Çok da keyifli, çok da zevkli bir iş" dedi.

YÜZÜMDEKİ YAĞ BENİM MAKYAJIM

Sanayide kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes için iş potansiyeli bulunduğunu ifade eden Kuşçu, "Hiçbir mesleğin kadını erkeği yok bana göre. Çalışma arkadaşlarım da çok kibarlar. Ben ağır bir şey kaldırdığımda hemen koşup biri bana yardım ediyor, destek veriyor. Yardımlaşmayı da seviyoruz biz. Çok güzel bir ortamdayız. Kadının olduğu bir ortam daha da güzelleşiyor, çiçek açıyor. Çünkü konuşmalarına, davranışlarına dikkat ediyorlar. Daha tertip bir düzenli oluyorlar. Sevilerek yapılacak bir iş bu. Ben de çok severek yapıyorum. Elimi yüzümün yağ olması beni hiç rahatsız etmiyor. Hatta söylüyorlar, uyarıyorlar ben de 'o benim makyajım ve cilt bakımım' diyorum. İyi ki de bu mesleğe başlamışım. İyi ki de sanayi sektöründeyim. Hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Gururla yapıyorum. Elim yüzüm yağ olduğunda gururla otobüse ve dolmuşa bindim. Şimdi arabama binip evime gidebiliyorum. Bu bana keyif veriyor. Ekmeğimi kazandığım iş bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
OtomobilAnkaraGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten veda konuşması Ayakta alkışlandı BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı
Devlet hastanesinde IBAN iddiası Sakarya’da bir doktor görevinden uzaklaştırıldı Devlet hastanesinde IBAN iddiası! Sakarya'da bir doktor görevinden uzaklaştırıldı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:01:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement