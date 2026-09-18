Bingöl Adaklı\'da minibüs şarampole devrildi, 10 yaralı hastaneye kaldırıldı

Bingöl Adaklı'da minibüs şarampole devrildi, 10 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Adaklı'da akşam saatlerinde Karaçubuk köyü mevkiinde yolcu minibüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u Bingöl Devlet Hastanesi'ne, biri Adaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu, inceleme başlatıldığı öğrenildi.
BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9'u ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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