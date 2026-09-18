Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu - Son Dakika
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Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu

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Cevat Soydaş Turnuvası\'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu
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26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Galatasaray MCT Technic ile Trabzonspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 18-18 biten ilk çeyreğin ardından üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar soyunma odasına 43-33 önde gitti ve maçı 77-65 kazandı. Turnuvanın diğer yarı finalinde bugün 19.00'da TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak; kazanan Galatasaray'ın finaldeki rakibi olacak.

GALATASARAY MCT Technic, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 77-65 mağlup ederek finale yükseldi.

DEVREYİ 43-33 ÖNDE KAPATTILAR

TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini sarı-kırmızılılar, 43-33 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray, final periyoduna 63-51 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

FİNALDEKİ RAKİBİ BUGÜN BELLİ OLUYOR

Karşılaşmayı 77-65 kazanan sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk finalisti olurken, bugün saat 19.00'da TOFAŞ ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

Kaynak: DHA
TrabzonsporGalatasarayBursasporBasketbolTofaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Cevat Soydaş Turnuvası'nda ilk finalist Galatasaray MCT Technic oldu - Son Dakika
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