Güvenlik kamerası ortaya çıkardı: Bodrum'da iki köpeği ezen sürücü aranıyor - Son Dakika
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Güvenlik kamerası ortaya çıkardı: Bodrum'da iki köpeği ezen sürücü aranıyor

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Bodrum'un Dirmil Mahallesi'nde bir sürücü, yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmadan uzaklaştı. 14 Eylül'de yaşanan o anlar bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Köpeklerin dört gündür ortalıkta görünmemesi üzerine mahalleli karakola başvurdu. Görüntüleri inceleyen ekipler aracı kullanan kişinin kim olduğunu belirledi; şüphelinin yakalanması için arama sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürücünün otomobiliyle iki köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam ettiği anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül'de Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, ezdiği hayvanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

4 GÜNDÜR KÖPEKLERDEN HABER ALINAMIYOR

Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatından endişe ettiklerini belirterek, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

POLİS ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracı kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti. Sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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