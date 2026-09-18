Kadir İnanır\'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 3 ayrı vasiyetnamesinin açılacağı dava, aile fertlerine tebligat ulaştırılamadığı gerekçesiyle 17 Aralık tarihine ertelendi. İnanır'ın tüm mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiası üzerine açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, "Dayım bir kravat bile bırakmamış. Hukuki yollara başvuracağız" diyerek duruma tepki gösterdi.

26 Haziran tarihinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır'ın miras süreci adliyeye taşındı. İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki kez düzenlediği toplam üç ayrı noter onaylı vasiyetnamesinin açılması beklenirken, Beykoz Adliyesi'ndeki ilk duruşmada erteleme kararı çıktı. Toplam 28 mirasçının bulunduğu dosyada, bazı aile fertlerinin adres değişikliği ve tatil sebebiyle tebligat alamaması üzerine dava 17 Aralık saat 09.30'a bırakıldı.

Kadir İnanır ve Jülide Kural

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, dayısının 2018 yılından bu yana ağır sağlık sorunları yaşadığını öne sürdü. Vasiyetnamelerin zamanlamasına dikkat çeken İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Ağır tedavi görüyor, ilaçlar kullanıyordu. 6 yılda 3 kez pıhtı attı; yoğun bakım ve entübe süreçleri oldu. 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor, aynı yıl içerisinde bir kez daha yeniliyor. Bu durum kafamızı karıştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DEDEMİZDEN KALAN HİSSELERİ DEVRETMİŞ"

Mirasın tamamının Jülide Kural'a bırakıldığı yönündeki iddialara sert yanıt veren Levent İnanır, aile olarak karara itiraz edeceklerini belirterek şu ifadeleri kaydetti: "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu sağlıklıyken yaptığına ihtimal vermem. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş. Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması onun dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."