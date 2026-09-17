Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı

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Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde konuşarak ''Süper Lig'de Galatasaray'ı destekliyorum'' dedi.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde açıklamalar yaptı.

"BEN GALATASARAY'I DESTEKLİYORUM"

Üç büyük kulübün başkanlarının bir arada bulunmasından memnun olduğunu ifade eden Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, Süper Lig'de tuttuğu takımı açıklayarak, "3 büyük kulübün başkanlarının burada olması çok güzel. Diğerlerinin hoşuna gitmeyecek ama ben Süper Lig'de Galatasaray'ı destekliyorum." dedi. 

"FANATİK BİR GALATASARAYLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM, DAVET ETTİM"

Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal'ın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İspanya Süper Kupası yarı final ve final maçlarıyla İstanbul'da oynanacak. Final de Galatasaray Spor Kulübünün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Dolayısıyla bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu organizasyonun başında olan Sayın Al-Sheikh'in de fanatik bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuşma fırsatı buldum, kendisini kulübümüze davet ettim, gelecek." sözlerini sarf etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN İMZALI FORMA İSTEDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Suudi Arabistan Spor Bakanı El Faysal'ın Dursun Özbek’ten imzalı forma istediği görüldü. 

Mehmet KasapoğluSuudi ArabistanGalatasarayİstanbulİspanyaFutbolPrensSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    şükran gullu 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    haberi hevesle açan şikebahçeli ve sekiztaşlılar her yerde olduğu gibi yine galatasarayın ismini görmekten kurtulamadı. 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Yabancılar galatasaray ı tanıyor 1 0 Yanıtla
  • solomonexpert42@gmail.com [email protected]:
    burada tüm Arap dünyasına sesleniyorum Fenerbahçe'yi destekleyin 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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