Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu - Son Dakika
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Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu

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19 yaşındaki Aysima Yeşilöz, çalıştığı bayan kuaförünün önünde aniden şiddetlenen rüzgarda şemsiyeyi kapatmaya çalıştı. Rüzgar, genç kadını şemsiyeyle birlikte bir o yana bir bu yana savurdu. Yeşilöz, şemsiyeyi en sonunda ayağıyla bastırarak kapatabildiğini, güvenlik kamerası görüntülerini komik bulup sosyal medyada paylaştıklarını anlattı.

Aksaray'da bayan kuaförü çalışanının şiddetli rüzgarda şemsiyeyle sürüklenmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞEMSİYEYİ KAPATMAK İSTERKEN RÜZGARA KAPILDI

Tacin Mahallesi'nde bir bayan kuaföründe çalışan 19 yaşındaki Aysima Yeşilöz, rüzgarın şiddetlendiğini görünce iş yeri önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi.

Etkisini artıran rüzgar, şemsiyeyi kapatmakta zorlanan Yeşilöz'ü bir sağa bir sola sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"AYAĞIMLA BASARAK KAPATTIM"

Yeşilöz, AA muhabirine, dün iş arkadaşıyla iş yerinin önünde oturdukları sırada aniden şiddetli rüzgar çıktığını söyledi.

Hızlıca kalkarak şemsiyeyi kapatmak istediğini belirten Yeşilöz, "İlk başta şemsiyeyi altındaki yerden çıkartmaya çalıştım. Biraz uğraştım ama sonunda zorla çıkardım. Rüzgar beni bir o tarafa bir bu tarafa savurdu. Kapatmak istedim ancak bir türlü kapatamadım. En sonunda ayağımla basarak kapattım. Sonra güvenlik kamera kayıtlarına baktık. Komik bir görüntü olunca sonra sosyal medyamıza koyduk." diye konuştu.

Kaynak: AA
GüvenlikOlaylarAksarayKuaförGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu - Son Dakika
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