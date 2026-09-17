Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı

Geçen sezon TFF 3. Lig'de yaşadığı kötü gidişin ardından küme düşen Rize temsilcisi Çayelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'a giderken Ovit Tüneli'nde takım otobüsünün arızalanması sonucu facianın eşiğinden döndü.

HEDEFLERİ YENİDEN 3. LİG

Geçtiğimiz sezon kötü gidişatı durdurabilmek için 4 kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen ligde kalmayı başaramayan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde yönetiminden teknik heyetine, kadrosundan hedeflerine kadar adeta sil baştan yapılandı. Sefer Kurt'un başkanlık görevine gelmesinin ardından teknik direktörlüğe Ahmet Özkaya getirilirken, 18 transferle yeniden 3. Lig'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro oluşturuldu.

ŞANSSIZLIKLARINA KESİLEN KURBAN VE EDİLEN DUALAR BİLE ÇARE OLAMADI

Yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Çayelispor, Çayeli'ndeki ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci etap kampı için sabah saatlerinde kurban kesilip, dualar edilerek Erzurum'a uğurlandı ancak şanssızlıkları peşini bırakmadı. Yeşil-beyazlı kafilenin yolculuğu Ovit Tüneli içerisinde takım otobüsünün arızalanmasıyla yarıda kaldı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp görevlileri tünel içerisinde mahsur kalırken, o sırada trafiğin yoğun olmaması ve arkadan hızla gelen bir aracın bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Yeni sezona umutlarla başlayan Çayelispor'un daha lig başlamadan böylesine ciddi bir tehlike yaşaması ise endişeye neden oldu.

YENİ BİR OTOBÜS TAHSİS EDİLDİ

Takım otobüsünün arızalanmasının ardından Çayelispor Başkanı Sefer Kurt ve kulüp yönetimi kafilenin yolculuğuna devam edebilmesi için harekete geçti. Yapılan girişimler sonucunda futbolcular ve teknik heyetin Erzurum'a ulaştırılması için başka bir otobüs tahsis edildi. Tüneldeki sıkıntılı bekleyişin ardından yeni araca geçen yeşil-beyazlı kafile, ikinci etap kampını gerçekleştireceği Erzurum'a doğru yeniden yola çıktı. Kulüp yetkilileri ise sabah kesilen kurbanın ve edilen duaların kendilerini daha büyük bir faciadan önlemiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.