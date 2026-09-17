Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı - Son Dakika
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Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası’nın hem Türk hem de İspanyol futbolseverler için büyük bir heyecan olduğunu açıkladı. Real Madridli milli futbolcu Arda Güler'e değinen Bilal Erdoğan, "İstanbul'da Arda Güler'i izleyeceğiz. Onu burada Real Madrid formasıyla izlemek güzel bir anı olacaktır" dedi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, milli futbolcu Arda Güler'i 2027 İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid formasıyla İstanbul'da izlemenin güzel bir anı olacağını söyledi.

2027 SÜPER KUPA İSTANBUL'DA

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

''ARDA GÜLER'İ İZLEMEK GÜZEL BİR ANI OLACAK''

Organizasyonda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, etkinliğin önemli işbirliklerinin ortaya çıkmasına katkı sunacağını söyledi. Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'yi daha önce ağırladıklarının altını çizen Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak son 10 yılda neler yaptığımızı anlatmıştık. Kendisi bize 2027 İspanya Süper Kupası'nı İstanbul'da düzenleme fırsatından bahsetmişti. Bunun üzerine bakanlıklarımız ve kulüplerimizle bir araya geldik ve şu anda buradayız. 2027 İspanya Süper Kupası maçları İstanbul'da düzenlenecek. 4 başarılı İspanyol takımı maçlarını İstanbul'da oynayacak ve dünya futbolunun en güzel örneklerini bize sunacak. İspanya son Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcuları İspanyol kulüplerinde oynuyor hatta Arda Güler de bu takımlarda. İstanbul'da Arda Güler'i izleyeceğiz. Onu burada Real Madrid formasıyla izlemek güzel bir anı olacaktır." diye konuştu.

Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

''İSTANBUL EN UYGUN ŞEHİRLERDEN BİRİSİ''

Bilal Erdoğan, İspanya ve Suudi Arabistan'dan temsilcileri ağırlayacaklarını belirterek Dünya Etnospor Birliği olarak Suudi Arabistan'la işbirliğinde yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi.

Riyad'da festival düzenleyeceklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendileri mayıs ayında düzenleyeceğimiz etkinliğimizin de sponsoru olacaktır. 'Etnospor 2027' adını verdiğimiz yeni projemiz kapsamında çeşitli işbirliklerimiz olacak. Bu etkinliğin İstanbul'a gelmesinde destek olan taraflardan birisi olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Türkiye, İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü bağların da en güzel örneklerinden birisini göstereceğiz. Huzurun ve istikrarın dünyada sağlanabilmesine çok ihtiyacımız var. Böylesine önemli ülkelerin bir araya gelmesini çok kıymetli buluyorum. İstanbul'u ziyaret edemeyen birçok dostumuz ziyaret fırsatı bulacak. İstanbul bu etkinlik için dünyadaki en uygun şehirlerden birisi. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda umuyorum birçok etkinliğe katılacağız. Bu turnuvanın paydaşları eminim ki etkinlikten memnun kalacaktır. Şubat ayında İspanya Süper Kupası kapsamında bir arada olacağız."

Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

PROGRAM

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona-Atletico Madrid finale yükselebilmek için mücadele edecek. Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

ANLAŞMA İMZALANDI

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, konuşmaların ardından, Etnospor için sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Bilal ErdoğanReal MadridArda GülerİstanbulİspanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi Bilal Erdogan neden haber degeri var anlamis degilim. ne urwtiyor ne satiyor ne aliyor 10 5 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Sıfırlıyor abisi . Sıfırlama uzmanı. 7 3
  • Beşir Beşir:
    yine chller chilane Yorum yapmışlar adam dünya etnospor başkanı yani dünyada unutulmuş geleneksel spor ve gelenekler ı Başkanı sizinkiler gibi akşamları kafa çekmiyor Adam koşturuyor millete daha nasıl faydalı olabilirim diye siz de akşama kadar goygoy 3 4 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Reytinglerde arda Bilal Esra birde seda 3 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    bunların yine samanı bitmiş tez önlerine saman koyunda mölemesinler bunlarıda hiç boş bırakmaya gelmiyor papağan aynı sözler olm sene oldu 2026 biraz geliştirin kendinizi hep saman olmazki:)))))))) 3 0 Yanıtla
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