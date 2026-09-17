Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi. Karar kapsamında 18 idare mahkemesinin bölge derecesi düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi.
12 İLDEKİ MAHKEMELERİN BÖLGE DERECESİ 2 OLDU
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Bilecik idare mahkemelerinin bölge dereceleri 2 olarak belirlendi.
5 İL 1. DERECE, 1 İL 3. DERECE OLDU
Aydın, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli idare mahkemelerinin bölge dereceleri 1 olarak belirlenirken, Iğdır İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi ise 3 oldu.
COĞRAFİ VE EKONOMİK ŞARTLAR DİKKATE ALINDI
Kararda, düzenleme yapılırken illerin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu, ulaşım imkanları, gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlığının dikkate alındığı belirtildi.
Bölge derecesi, hakimlerin görev süresi ve tayin sırasını belirler, vatandaşın davasının görülme usulünü değiştirmez.
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