Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi. Karar kapsamında 18 idare mahkemesinin bölge derecesi düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bazı illerdeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini coğrafi ve ekonomik şartlar, ulaşım, gelişmişlik ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterleri dikkate alarak yeniden belirledi.

12 İLDEKİ MAHKEMELERİN BÖLGE DERECESİ 2 OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Bilecik idare mahkemelerinin bölge dereceleri 2 olarak belirlendi.

5 İL 1. DERECE, 1 İL 3. DERECE OLDU

Aydın, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli idare mahkemelerinin bölge dereceleri 1 olarak belirlenirken, Iğdır İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi ise 3 oldu.

COĞRAFİ VE EKONOMİK ŞARTLAR DİKKATE ALINDI

Kararda, düzenleme yapılırken illerin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu, ulaşım imkanları, gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlığının dikkate alındığı belirtildi.

Bölge derecesi, hakimlerin görev süresi ve tayin sırasını belirler, vatandaşın davasının görülme usulünü değiştirmez.

Kaynak: ANKA
Hakimler Savcılar KuruluMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
09:04
Greenwood direği geçemedi Kadın güvenlik görevlisi kahroldu
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu
08:52
Piyasalar nefesini tuttu Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
08:39
Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor 4 isim kulübeye
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye
08:33
ABD ile Husiler Umman’da masaya oturdu Kızıldeniz için kritik görüşme
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme
08:16
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar şoke oldu
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
07:58
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 09:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: Hakimler ve Savcılar Kurulu, bazı idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement