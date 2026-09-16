17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı - Son Dakika
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17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı

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Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen baba ile anne gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba, gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver" diye cevap verdi. Genç kız ile vücutlarında darp izleri bulunan 3 kardeşi devlet korumasına alındı.

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba adliyeye getirildi.

EVDE YATAĞA ZİNCİRLE BAĞLI HALDE BULUNDU

Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Sıla T.'nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.'nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER"

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM'ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., "Hayır ama siz rencide ediyorsunuz" dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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