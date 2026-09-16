Sakarya\'da anne, 3 kızı ve 2 damadını hırsızlıkla suçladı, evlatlıktan reddedecek

2024 yılında eşini trafik kazasında kaybeden 4 çocuk annesi Melek Bayraktar, evinin akan çatısını yaptırabilmek ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmek için birikim yapmaya başladı. Ancak Bayraktar, bu süreçte 3 kızı ve iki damadı tarafından mağdur edildiğini öne sürdü.

"BANKA KARTLARIMI PATLATTILAR"

Bayraktar, yanında kalan kızı E. ve damadının yanı sıra farklı zamanlarda yanına gelen diğer iki kızının banka kartlarından para çektiğini iddia etti. Evindeki 4 çuval fındık, 1,5 teneke kestane balı, nakit para ve altınlarının da alındığını ileri süren Bayraktar, toplam kaybının 700-800 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Yaşadıklarına tepki gösteren Bayraktar, "İki seneden beri diğer kızım ve damadım bana yardım ediyordu, sonradan onlar da beni soyup soğana çevirdiler. Para, altın ne varsa hep gitti" ifadelerini kullandı.

ÖKÜZÜNÜN PARASINI DA ALDIKLARINI İDDİA ETTİ

Bayraktar, 280 bin liraya sattıkları öküzün parasının da kendi hesabı yerine damadının hesabına gönderildiğini öne sürdü. Parayı istediğinde kendisine 70 bin lira verildiğini belirten Bayraktar, bu parayla altın aldığını ancak söz konusu altınların da daha sonra evinden kaybolduğunu iddia etti.

100 YAŞINDAKİ ANNESİNİN AYLIĞI İÇİN DE İDDİADA BULUNDU

100 yaşındaki bakıma muhtaç annesine baktığını söyleyen Bayraktar, annesinin 18 bin liralık aylığının da kendisine eksik getirildiğini öne sürdü. Her ay yalnızca 6-7 bin lira civarında para aldığını belirten Bayraktar, kalan miktarın başka bir hesaba aktarıldığını iddia etti.

KIZI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıklarının ardından jandarma ve adliyeye başvuran Bayraktar, kızı E. hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında, suçun mağdur ile şüpheli arasındaki birinci derece akrabalık ilişkisi nedeniyle "şahsi cezasızlık sebebi" kapsamında değerlendirildiği ve şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

"KORKUYORUM, HİÇBİRİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Bayraktar, yaşananların ardından korktuğunu belirterek, "Ben 100 yaşında anneme bakarken, 3 senedir hapisteki oğluma bakarken, kendimi burada zor idare ederken kızlarımın durumları çok iyi olduğu halde bendekini tamamen sıfırladılar. Beni iyi ki öldürmediler, zehirlemediler. Ben ondan da korktum. Hiçbirini görmek istemiyorum" dedi.

"EVLATLIKTAN REDDETMEK İSTİYORUM"

Birikimlerini özellikle evinin uzun süredir akan çatısını yaptırmak için tuttuğunu anlatan Bayraktar, kendisinden alındığını iddia ettiği para, altın ve diğer varlıklarını geri istediğini söyledi. Bayraktar, "Hem çalınanları almak hem de bunları evlatlıktan reddetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.