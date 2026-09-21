Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor-Beşiktaş maçının oynandığı sırada bir düğünde renkli görüntüler yaşandı. Davetliler karşılaşmayı takip ederken halay çekmeye devam etti. Maç heyecanı ve düğün coşkusunun bir arada yaşandığı anlar beğeni topladı.
Trendyol Süper Lig'deki Amedspor- Beşiktaş karşılaşması, sahadaki mücadelenin yanı sıra düğünde yaşanan renkli anlarla da dikkat çekti.
MAÇI İZLERKEN HALAY ÇEKTİLER
Amedspor'un 3-2 kazandığı karşılaşma sırasında düğün eğlencesi de devam etti. Davetliler, maçın heyecanını takip ederken müzik eşliğinde halay çekmeyi de ihmal etmedi. Maç heyecanı ile düğün coşkusunun aynı anda yaşandığı anlar, görüntülere yansıdı.
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