Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yendiği maçta 4 gol atan Vedat Muriqi'ye eşi Edibe Muriqi'den tebrik geldi. Araç içerisinde çekilen görüntülerde Edibe Muriqi'nin eşini tebrik ettiği anlar yer alırken, paylaşım büyük ilgi gördü.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyette takımının en dikkat çeken ismi oldu.
EŞİNDEN MURİQİ'YE ÖZEL TEBRİK
Kosovalı golcünün 4 gollük performansının ardından eşi Edibe Muriqi, futbolcuyla birlikte araç içerisinde çekilen görüntüleri paylaştı. Muriqi'nin eşinin yıldız futbolcuyu tebrik ettiği anlar kısa sürede ilgi gördü.
GECENİN YILDIZI OLDU
Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 7, 21, 47 ve 57. dakikalarda fileleri havalandırarak 4 gole imza attı. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetinde başrol oynayan golcü futbolcu, performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu.
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