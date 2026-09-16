Erzurum Palandöken'de gölete giren Mustafa Çetin boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Palandöken'de gölete giren Mustafa Çetin boğuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Palandöken\'de gölete giren Mustafa Çetin boğuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Tekederesi Mesire Alanı'nda gölete giren Mustafa Çetin (28), bir süre sonra gözden kayboldu. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Çetin'in cansız bedeni kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte bulundu.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde gölete giren Mustafa Çetin (28) boğuldu. Çetin'in, piknik için birlikte geldiği arkadaşlarına, 'Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın' deyip suya girdiği belirtildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Mustafa Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından göletten çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Mustafa ÇetinAcil DurumPalandökenErzurumGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:44
Milletvekili ile SGK’lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu
Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:41:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de gölete giren Mustafa Çetin boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement