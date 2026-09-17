Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim takvimine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin yenilenmesi için TBMM'de 360 milletvekilinin desteğine işaret ederken, bu kararın alınması halinde 16 Nisan 2028 tarihini seçim günü olarak gösterdi. Uçum daha önce de Meclis'in seçimleri yenilemesi halinde Erdoğan'ın mevcut anayasa çerçevesinde son kez aday olabileceğini belirtmişti.

SEÇİM İÇİN 16 NİSAN 2028 TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Uçum, TBMM'de 360 milletvekilinin desteğiyle seçimlerin yenilenmesi kararı alınması durumunda seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini belirtti.

Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak" ifadelerini kullandı.

Uçum'un daha önceki değerlendirmelerinde de 16 Nisan 2028 tarihi gündeme gelmişti. Uçum, Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde bu tarihin mümkün olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

“SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SON KEZ ADAY OLACAKTIR”

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına da değinen Uçum, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır” dedi.

Uçum'un daha önce yaptığı açıklamalarda da TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Erdoğan'ın mevcut anayasa kapsamında “istisnai adaylık” imkanından yararlanarak son kez aday olabileceği değerlendirmesi yer almıştı.

16 NİSAN TARİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Uçum, 16 Nisan tarihinin tercih edilmesinin sembolik bir anlam taşıdığını da belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan” diyen Uçum, seçimlerin bu tarihte yapılması ihtimaline dikkat çekti.

Uçum daha önceki değerlendirmesinde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun 11'inci yıl dönümünde seçim yapılmasının “güçlü bir sembolik mana” taşıyacağını ifade etmişti.

“2027'NİN SON ÇEYREĞİNİ DÜŞÜK GÖRÜYORUM”

Seçimin daha erken bir tarihte yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Uçum, 2027'nin son çeyreğinde sandığa gidilmesi ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Uçum, seçimlerin mart ya da nisan ayında yapılabileceğini dile getirdi.

360 MİLLETVEKİLİ AYRINTISI

Uçum'un işaret ettiği seçim takviminde kilit nokta, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi. Uçum'un değerlendirmesine göre Meclis'in en az 360 milletvekilinin desteğiyle seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilecek. Uçum, bu durumda Erdoğan'ın son kez adaylık hakkına sahip olacağını ifade ediyor.