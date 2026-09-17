Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM'nin 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini söyledi. 16 Nisan tarihinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yıl dönümü olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Uçum "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim takvimine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin yenilenmesi için TBMM'de 360 milletvekilinin desteğine işaret ederken, bu kararın alınması halinde 16 Nisan 2028 tarihini seçim günü olarak gösterdi. Uçum daha önce de Meclis'in seçimleri yenilemesi halinde Erdoğan'ın mevcut anayasa çerçevesinde son kez aday olabileceğini belirtmişti.

SEÇİM İÇİN 16 NİSAN 2028 TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Uçum, TBMM'de 360 milletvekilinin desteğiyle seçimlerin yenilenmesi kararı alınması durumunda seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğini belirtti.

Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak" ifadelerini kullandı.

Uçum'un daha önceki değerlendirmelerinde de 16 Nisan 2028 tarihi gündeme gelmişti. Uçum, Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde bu tarihin mümkün olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

“SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SON KEZ ADAY OLACAKTIR”

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına da değinen Uçum, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır” dedi.

Uçum'un daha önce yaptığı açıklamalarda da TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Erdoğan'ın mevcut anayasa kapsamında “istisnai adaylık” imkanından yararlanarak son kez aday olabileceği değerlendirmesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

16 NİSAN TARİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Uçum, 16 Nisan tarihinin tercih edilmesinin sembolik bir anlam taşıdığını da belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan” diyen Uçum, seçimlerin bu tarihte yapılması ihtimaline dikkat çekti.

Uçum daha önceki değerlendirmesinde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun 11'inci yıl dönümünde seçim yapılmasının “güçlü bir sembolik mana” taşıyacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

“2027'NİN SON ÇEYREĞİNİ DÜŞÜK GÖRÜYORUM”

Seçimin daha erken bir tarihte yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Uçum, 2027'nin son çeyreğinde sandığa gidilmesi ihtimalini düşük gördüğünü söyledi. Uçum, seçimlerin mart ya da nisan ayında yapılabileceğini dile getirdi.

360 MİLLETVEKİLİ AYRINTISI

Uçum'un işaret ettiği seçim takviminde kilit nokta, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi. Uçum'un değerlendirmesine göre Meclis'in en az 360 milletvekilinin desteğiyle seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilecek. Uçum, bu durumda Erdoğan'ın son kez adaylık hakkına sahip olacağını ifade ediyor.

Recep Tayyip ErdoğanMehmet UçumGüncelSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Reis rakipsiz boşuna seçim yapıyoruz 14 37 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Adam Anayasa tanımıyorum diyor zaten 31 7 Yanıtla
    Cemil Kaymaz Cemil Kaymaz:
    Başka adammı var.? 14 33
    eser demir eser demir:
    Cemil kaymaz sana ne desem boş boşver sen bu işleri 13 7
    eser demir eser demir:
    Başka adam Anayasa tanımıyorum mu diyor neyse 4 7
  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    son kez olacakmış zaten bu son olur 21 9 Yanıtla
    İslam Tadik İslam Tadik:
    keşke hepte kalsaydı. 3 13
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Emekli bu seçim i bekliyor 20 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Erdoğandan sonra kim gelirse gelsin asla ve asla erdoğanın yerini tutmayacak siz boşverin ynan artğı slanik dnmelerini onlar için varsa yoksa saman erdoğanı kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın 25 yılda hepsinin üstüne yedi sekiz tur bindirdi 5 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Elazığ’da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında
Jose Altafini’den Rafael Leao’yu kızdıracak sözler Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
İstanbul’da inşaat kazası İşçinin boynuna demir saplandı İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı
Mert Çetinkaya, ’’Galatasaray en güçlü adaylarından biri’’ diyerek müjdeyi verdi Mert Çetinkaya, ''Galatasaray en güçlü adaylarından biri'' diyerek müjdeyi verdi
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:34
Fatih Tekke’nin koltuğu ona emanet İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
14:12
Leroy Sane’nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
14:01
Manchester United’ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk Real Madrid’e gitmek istiyor
Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:59
Kadir İnanır’ın vasiyet davası ertelendi Yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken sözler
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement