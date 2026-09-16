Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm - Son Dakika
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Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm

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Brezilya'da çok sayıda cinayetle bağlantılı olduğu şüphesiyle aranan 33 yaşındaki Jorlan Alves da Silva, kadın kılığına girerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Son 3 ayda 16 cinayetle bağlantısı araştırılan şüpheli, sorgusunda hayatı boyunca yaklaşık 80 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Polis, bu çarpıcı itirafın doğruluğunu araştırıyor.

Brezilya'nın Paraiba eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. Bölgede işlenen çok sayıda cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle aranan 33 yaşındaki Jorlan Alves da Silva, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalandı.

KADIN KILIĞINA GİREREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisten gizlenmeye çalışan şüphelinin yakalandığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti. Silva'nın elbise ve uzun siyah peruk taktığı, kadın sandaletleri ve güneş gözlüğü kullandığı, ayrıca tırnaklarını boyadığı belirtildi. Polis, şüphelinin bu yöntemle kimliğini gizleyerek bölgeden kaçmaya çalıştığını değerlendiriyor.

Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm

KUCAĞINDA 2 YAŞINDA ÇOCUK VARDI

Yakalandığı sırada Silva'nın kucağında yaklaşık 2 yaşında bir çocuk bulunduğu da ortaya çıktı. Polis, çocuğun şüphelinin akrabası olmadığını belirtti. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu açıklanırken, çocuğun Silva'nın yanına nasıl geldiği de soruşturuluyor.

3 AYDA 16 CİNAYET ŞÜPHESİ

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Silva, mayıs ayının sonunda cezaevinden çıktıktan sonraki yaklaşık üç aylık süreçte işlenen 16 cinayetle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Cinayetlerin büyük bölümünün Paraiba'daki Vale do Mamanguape bölgesinde işlendiği belirtiliyor. Polis, şüphelinin bazı cinayetlerle bağlantısına ilişkin teknik deliller bulunduğunu bildiriyor.

Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm

SORGUDAKİ İTİRAFI ŞOKE ETTİ: "80 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM"

Şüphelinin sorgusunda verdiği ifade ise soruşturmanın boyutunu değiştirdi. Silva'nın hayatı boyunca yaklaşık 80 cinayet işlediğini öne sürdüğü ve ilk cinayetini henüz 13 yaşındayken gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Ancak polis, 80 cinayet iddiasının henüz doğrulanmadığını ve tek tek araştırıldığını vurguluyor.

CİNAYET DOSYALARINDAN BİRİNDE YER GÖSTERDİ

Polisin araştırdığı dosyalar arasında 1 Ağustos'ta Rio Tinto'da iki iş insanının öldürülmesi de bulunuyor. Yetkililere göre Silva, soruşturmalardan birinde öldürülen kişilerden birinin gömüldüğü yeri polise gösterdi. Bu bilgi de şüphelinin geçmişteki faili meçhul cinayetlerle bağlantısının araştırılmasına neden oldu.

Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm

80 CİNAYET İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Brezilya polisi şimdi Silva'nın sorguda öne sürdüğü yaklaşık 80 cinayet iddiasının gerçek olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Yetkililer, doğrulanmış vakalar ile şüphelinin kendi beyanlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirtirken soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

BrezilyaCinayetPolisDünyaSon Dakika

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