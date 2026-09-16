İstanbul'da müstehcen içerikli 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabı ile bir bağlantıya erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan korumaya yönelik yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya platformlarında yapılan incelemelerde müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen hesap ve bağlantılar tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 419 sosyal medya hesabı ile müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bir bağlantı hakkında erişim engelleme tedbiri uygulandı.