Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI\'dan fırlatılan SUNGUR hedefi tam isabetle vurdu

(ANKARA) – Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI insansız hava aracından (İHA) fırlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR hava-hava füzesinin atış testine ilişkin paylaştığı görüntülerde, SUNGUR'un fırlatılmasının ardından hedefi tam isabetle vurduğu görüldü.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, AKINCI'dan gerçekleştirilen SUNGUR atış testine ilişkin görüntülere yer verdi. Bayraktar, AKINCI'dan fırlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR hava-hava füzesinin atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR, hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan bir hava savunma füzesi olarak öne çıkıyor. Test görüntülerinde, AKINCI'dan ateşlenen füzenin belirlenen hedefe isabet ettiği görüldü.