Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR hedefi tam isabetle vurdu
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI insansız hava aracından (İHA) fırlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR hava-hava füzesinin atış testine ilişkin paylaştığı görüntülerde, SUNGUR'un fırlatılmasının ardından hedefi tam isabetle vurduğu görüldü.
Kaynak: ANKA
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