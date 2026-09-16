Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü - Son Dakika
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Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararın ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. 4 bin 353 dolar seviyesindeki ons altın 4 bin 273 dolara, gram altın ise 6 bin 812 TL'den 6 bin 653 TL seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Böylece banka, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Karar oy birliğiyle alındı.

ALTINDA SERT HAREKET

Karar öncesinde 4 bin 353 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla birlikte 4 bin 273 dolara kadar geriledi. Gün içi piyasa verilerinde de ons altında 4 bin 275 dolar civarında dip seviyeler görüldü.

Böylece ons altında karar öncesindeki seviyeye göre yaklaşık 80 dolarlık geri çekilme yaşandı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki sert hareket Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Karar öncesinde 6 bin 812 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6 bin 653 TL seviyesine kadar çekildi. Böylece gram altında kısa sürede yaklaşık 159 TL'lik düşüş görüldü.

WARSH'IN MESAJLARI TAKİP EDİLDİ

Piyasaların odağında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikasının geleceğine ilişkin açıklamaları da yer aldı. Fed'in yeni projeksiyonlarında yetkililerin önemli bölümü yıl içinde bir faiz artışı daha öngörürken, Warsh enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

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