Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı

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Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düğün dönüşü evine gitmeye çalışan 97 yaşındaki Yusuf Çelik, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı adamı fark eden diğer sürücülerin yaptığı manevralar sonucu 3 araç bariyerlere çarptı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Düğün dönüşü yürek yakan kaza yaşandı. Çanakkale'de yolun karşısına geçmek isteyen 97 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çanakkale-İzmir kara yolu Taştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün dönüşü minibüsten inen 97 yaşındaki Yusuf Çelik, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve aracın cinsi henüz belirlenemeyen bir araç Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hareketsiz kaldı.

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından aracı kullanan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

3 ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI

Kazanın ardından olay yerinde dikkat çeken başka bir gelişme daha yaşandı. Yolda bulunan Çelik'e çarpmamak için manevra yapan 3 aracın sürücüsü, kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu araçlarda bulunan kişilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

EKİPLER KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını ve elde edilen bilgileri inceleyerek kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Kaynak: DHA
Yusuf ÇelikÇanakkale3. SayfaGüncelEzineKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Adam 97 yaşında azirelden kaçarken trafıta yakalanmış. Allah’a rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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