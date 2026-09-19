İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli kamera bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, işletme sahibinden ilk açıklama geldi. Müşterinin dikkatiyle ortaya çıkan skandalın ardından konuşan işletmeci, olayın rakip bir firma tarafından kurgulanan bir "kumpas ve marka suikastı" olduğunu iddia etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli kamera bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, işletme sahibi iddialara yanıt verdi. Yaşananların bir kumpas ve marka suikastı olduğunu ileri süren işletmeci, kameranın tesise dışarıdan yerleştirildiğini iddia etti.

Karşıyaka ilçesinde hizmet veren bir spor salonunun duş bölümünü kullanan H.C. isimli bir kadın üye, alanda gizli bir kamera lensi olduğunu fark ederek durumu cep telefonuyla kaydetti. Kadın müşterinin görüntüleri alarak emniyete gitmesi ve şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sürerken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

POLİSİ ÇAĞIRDILAR 

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten Arsalı, olayın yaşandığı esnada tesiste olmadığını aktardı. Şüpheli bir durumun haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirten Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık" dedi.

POLİS İLK ARAMADA BULAMADI, MERCEK SONRA ÇIKTI

Olay yerine gelen emniyet mensuplarının ilk etapta bir bulguya rastlamadığını savunan Arsalı, şunları kaydetti:

"Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi."

İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti

İŞLETMECİ RAKİP FİRMAYI İŞARET ETTİ

Olayın arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia eden Arsalı, kamerayı tesise videoyu çeken kişinin ya da bir başkasının sonradan yerleştirdiğini ileri sürdü. Arsalı, "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Müşterilerinin mahremiyetinin kendileri için her şeyden önce geldiğini ve mevcut üyelerinin kendilerine destek verdiğini vurgulayan Arsalı, "O kameranın oraya kim tarafından, ne zaman konulduğunu bilmiyoruz ancak bizim tarafımızdan yerleştirilmediği apaçık ortadadır. Zaten polise gidip inceleme talebinde bulunan da biziz. Soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarımızı ilgili mercilere teslim ettik. O an tesiste olan, öncesinde ve sonrasında gelen tüm üyelerimiz de bize destek olmaktadır" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayda mağdur olan ve markası karalanan taraf olduklarını dile getiren Rüya Doğan Arsalı, "Gerçeğin ortaya çıkması için emniyet ve adli makamlar nezdinde tüm şikayetlerimizi başlattık. Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
SahibindenKarşıyaka3. SayfaGüncelİzmirSporSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti’de iki isim üzerinde duruluyor Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor
Trump, Grönland’da ’kalıcı güvenlik kontrolü’ konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Düğün dönüşü feci kaza 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:49
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:16:09. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement