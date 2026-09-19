Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize\'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize’de etkili olan şiddetli yağışların ardından içme suyu konusunda yeni bir uyarı geldi. İl Sağlık Müdürlüğü, yağışlarla birlikte kirlenme riski oluşabilecek kaynağı belirsiz suların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, zorunlu hallerde suyun kaynatılarak kullanılmasını istedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Kaynağı ve menşei bilinmeyen suların tüketilmemesi istenirken, zorunlu hallerde suyun kaynatıldıktan sonra kullanılması gerektiği belirtildi.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN SUYU TÜKETMEYİN

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yağışların ardından koruma altında olmayan ve kaynağı belli olmayan suların içilmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlardan, içme suyu kullanırken suyun kaynağına ve güvenilirliğine dikkat etmeleri istendi.

ZORUNLU HALLERDE KAYNATILMASI İSTENDİ

Açıklamada, kaynağı belirsiz suların zorunlu olarak kullanılması gereken durumlarda ise suyun kaynatılıp soğutulduktan sonra tüketilmesi gerektiği bildirildi.

YAĞIŞ SONRASI 5-7 GÜNE DİKKAT

Sağlık Müdürlüğü, yoğun yağışların sürdüğü dönemlerin yanı sıra yağışların sona ermesinin ardından geçen 5-7 günlük süreçte de içme suyu konusunda tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüHava DurumuGüncelSağlıkÇevreRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:18:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement