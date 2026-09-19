Rize\'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Kaynağı ve menşei bilinmeyen suların tüketilmemesi istenirken, zorunlu hallerde suyun kaynatıldıktan sonra kullanılması gerektiği belirtildi.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN SUYU TÜKETMEYİN

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yağışların ardından koruma altında olmayan ve kaynağı belli olmayan suların içilmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlardan, içme suyu kullanırken suyun kaynağına ve güvenilirliğine dikkat etmeleri istendi.

ZORUNLU HALLERDE KAYNATILMASI İSTENDİ

Açıklamada, kaynağı belirsiz suların zorunlu olarak kullanılması gereken durumlarda ise suyun kaynatılıp soğutulduktan sonra tüketilmesi gerektiği bildirildi.

YAĞIŞ SONRASI 5-7 GÜNE DİKKAT

Sağlık Müdürlüğü, yoğun yağışların sürdüğü dönemlerin yanı sıra yağışların sona ermesinin ardından geçen 5-7 günlük süreçte de içme suyu konusunda tedbirli olunması çağrısı yaptı.