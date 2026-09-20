Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç - Son Dakika
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Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç

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Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 3-0 önde.

İsmail Kartal yönetiminde çıkış arayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Grenwood, Kerem, Muriqi.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

CANLI ANLATIM:

21' GOOOLLL! Vedat Muriqi'den bir gol daha. Durum şimdi 3-0 oldu.

14' Fenerbahçe, önde yaptığı baskıyla Eyüpspor'u hataya zorlamaya devam ediyor.

12' Eyüpspor'da Boutobba uzaklardan şansını denedi ancak vuruşu istediği yere gitmedi. Ederson topu rahatlıkla kontrol etti.

11' Fenerbahçe karşılaşmaya oldukça rahat başladı. Sarı-lacivertliler, erken bulduğu gollerle oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

10' Fenerbahçe'de sağ kanat son çizgide topla buluşan İrfan, kale sahası önüne ortasını yaptı ancak Kerem'in dokunamadığı top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

8' İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Akturkoğlu'nu gördü. Kerem soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi de yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi!

7' GOOOLLL! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile skoru 2-0 yapıyor. Sarı-lacivertlilerden maça çok hızlı bir başlangıç!

6' Greenwood penaltıda hata yapmayarak topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda 1-0 öne geçti!

5' GOOOLLL! Greenwood penaltıda hata yapmadı. Fenerbahçe maça golle başlıyor. 

3' Pozisyonu inceleyen Kadir Sağlam'ın kararı penaltı! Fenerbahçe maçın başında penaltı kullanacak. 

2' VAR'dan tavsiye geldi. Hakem Kadir Sağlam pozisyonu VAR monitöründe inceleyecek.

1' Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, ayağına gelen darbe sonrası 30. saniyede yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Trendyol Süper LigFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    maç berabere bitecek lakin gönlüm Eyüp den yana 1 1 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    geçen sezonun asensio'su lazım fenere ,bir an önce iyileşip form kapalı aksi halde işi çok zor . 1 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İsmail hoca keremi oynatmasının tek sebepi Rizeli olması hemşerisi 1 1 Yanıtla
  • Tahir Solak Tahir Solak:
    YAHU TERTİBİM İSMAİL HOCA İRFAN CAN’IN NE İŞİ VAR, YAKACAK SENİ DEMEDİ DEME 1 1 Yanıtla
  • eren saricicek eren saricicek:
    kerem niye 11 de ya 0 1 Yanıtla
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