Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç

İsmail Kartal yönetiminde çıkış arayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Grenwood, Kerem, Muriqi.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

CANLI ANLATIM:

21' GOOOLLL! Vedat Muriqi'den bir gol daha. Durum şimdi 3-0 oldu.

14' Fenerbahçe, önde yaptığı baskıyla Eyüpspor'u hataya zorlamaya devam ediyor.

12' Eyüpspor'da Boutobba uzaklardan şansını denedi ancak vuruşu istediği yere gitmedi. Ederson topu rahatlıkla kontrol etti.

11' Fenerbahçe karşılaşmaya oldukça rahat başladı. Sarı-lacivertliler, erken bulduğu gollerle oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

10' Fenerbahçe'de sağ kanat son çizgide topla buluşan İrfan, kale sahası önüne ortasını yaptı ancak Kerem'in dokunamadığı top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

8' İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Akturkoğlu'nu gördü. Kerem soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriqi'ye aktardı. Muriqi de yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi!

7' GOOOLLL! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile skoru 2-0 yapıyor. Sarı-lacivertlilerden maça çok hızlı bir başlangıç!

6' Greenwood penaltıda hata yapmayarak topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda 1-0 öne geçti!

5' GOOOLLL! Greenwood penaltıda hata yapmadı. Fenerbahçe maça golle başlıyor.

3' Pozisyonu inceleyen Kadir Sağlam'ın kararı penaltı! Fenerbahçe maçın başında penaltı kullanacak.

2' VAR'dan tavsiye geldi. Hakem Kadir Sağlam pozisyonu VAR monitöründe inceleyecek.

1' Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, ayağına gelen darbe sonrası 30. saniyede yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.