Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

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Fenerbahçe\'den 1088 gün sonra bir ilk
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Eyüpspor karşısında ilk 21 dakikada 3-0 öne geçen Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole 1088 gün sonra yeniden ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde maça adeta fırtına gibi başladı. Rakibi karşısında oyunun kontrolünü ilk düdükten itibaren eline alan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu gollerle maçı erken kopardı.

21 DAKİKADA 3 GOL

Mücadeleye yüksek tempoda başlayan Fenerbahçe, ilk 21 dakikada bulduğu 3 golle skoru bir anda 3-0'a getirdi. Rakip kaleyi baskı altına alan sarı-lacivertli ekip, bu etkili hücum performansıyla uzun süredir tekrarlanmayan bir istatistiğe de imza attı.

1088 GÜN SONRA TEKRARLANDI

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de bir karşılaşmanın ilk 21 dakikalık bölümünde 3 gol atma başarısını tam 1088 gün sonra yeniden yineledi. Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı. O karşılaşmada 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine ve 20. dakikada Sebastian Szymanski gol atmıştı.

FenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ibrahim yeter ibrahim yeter:
    Eyüp spora 10 atsan ne yazar Beşiktaş’a yenildikten sonra ! 2 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    fesatpar toplanin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk - Son Dakika
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