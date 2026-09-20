Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı - Son Dakika
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Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı

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Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
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Gaziantep'te bir şahıs, evinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü. Saldırgan daha sonra elindeki silahla sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Olayda 3'ü çocuk 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gaziantep'te yaşanan olayda bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti, saldırganın sokakta açtığı ateş sonucu ise aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

TARTIŞMA SONRASI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay, Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun K. ile eşi Merve K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yapılan kontrolde Merve K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı

SOKAĞA ÇIKIP RASTGELE ATEŞ ETTİ

Eşini vurduktan sonra evden çıkan Harun K., elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli üç çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Harun K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.  Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Kaynak: AA
GaziantepŞahinbeyGüvenlik3. SayfaGüncelPolisÇocukSon Dakika

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