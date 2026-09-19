İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

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İsmail Kartal\'dan şampiyonluk mesajı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Şampiyonluğa inancını vurgulayan deneyimli hoca, "Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

İSMAİL KARTAL'DAN MESAJ

İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecekleri maç öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

''BÜTÜN TARAFTARLARIMIZA SESLENİYORUM''

Daha sezonun başında olduklarını belirten Kartal, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmasınlar." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.

İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    sen inanıyorsun taraftar değil 5 0 Yanıtla
  • Enes Said Sönmez Enes Said Sönmez:
    En büyük Fenerbahçeli ismail Hoca sana güveniyoruz, 3 2 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    fb kaç kez sampıyon yaptı bu 4 kez bıraktı 5. kez geldi halen buna inanıyomusun ılk yarı sonu azız bunu kovar 2 1
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Aha da buraya yazıyorum İsmail Kartalın artık beraber veya yenilme lüksü kalmadı şimdi önünde yolu uzun bir sürü maç var bu futbolla mı bu futbolcularla mı neye dayanarak bunu söylüyorsun taraftar artık sabrı tükendi bırakın her sene aynı film aynı senaryo oynamayı 2 0 Yanıtla
  • mkuyuk49 mkuyuk49:
    2 kere sattın takımı korkak adam. senden olmaz isooo. İSO tutki mucizeyi guyem 0 0 Yanıtla
  • MUAMMER ÖZDEMİR MUAMMER ÖZDEMİR:
    pehlivan lukakuyla i bile demeyin camianın artık yapana karnı tok. Aziz başkan inanıyorsa bu sene sonunda ne olursa kalıyorum desin.. 0 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    fb baskanı bile inanmıyor sezon sonu yokum dıyor 1 0
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