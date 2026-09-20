Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Szekszárd kentindeki geleneksel hasat festivalinde kalabalığın arasından bir kişinin yüzüne içecek fırlatması sonucu fiziksel saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiği olay sonrası bir açıklama yapan Magyar, saldırganı ironik bir dille eleştirerek eski Başbakan Viktor Orban’a göndermede bulundu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Szekszárd kentinde düzenlenen geleneksel hasat festivali kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

YÜZÜNE İÇECEK FIRLATILDI

Festival alanında vatanaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada, stantların yakınında bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından Magyar’ın yüzüne içecek fırlatıldı. Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlileri, eylemi gerçekleştiren şahsa anında müdahale ederek kişiyi alandan uzaklaştırdı.

MAGYAR’DAN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA: BAŞARISIZ BİR ORBÁN SAVAŞÇISI

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden festival görüntülerini ve değerlendirmelerini paylaşan Magyar, saldırgana sert tepki gösterdi. Saldırganın yüz yüze gelme cesareti gösteremediğini vurgulayan Magyar, "Herkesin harika vakit geçirmesi ve yüzlerce insanla sohbet edip fotoğraflar çektirmemiz o ‘beyefendiyi’ rahatsız etmiş olmalı. Tabii ki yaklaşacak ve gözlerimin içine bakacak kadar cesur değildi. Cesaret toplamak için sarhoş olmuş, başarısız bir Orbán savaşçısı" ifadelerini kullandı.

SİYASET SAHNESİNDE İKİNCİ PROVOKASYON

Ülkede siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bu dönemde Péter Magyar daha önce de benzer bir sözlü ve fiziksel tacize uğramıştı. Budapeşte’deki Nyugati Tren İstasyonu’nda canlı yayın yaptığı sırada yaşlı bir vatandaşın tükürüklü saldırısına maruz kalan Magyar, bu tür eylemlerin toplumsal kutuplaşmadan kaynaklandığını belirtmişti. Şikayetçi olmadığını dile getiren Macar lider, halk arasındaki öfke ve tepkilerin eski iktidar dönemindeki siyasi propagandalardan beslendiğini savunmuştu. 

Viktor OrbanMacaristanSaldırıGüncelDünyaSon Dakika

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