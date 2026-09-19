Rızai, İran'ın hava saldırılarına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rızai, İran'ın hava saldırılarına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartların Katar ve Pakistanlı arabuluculara iletildiğini belirtti. Rızai, İran'ın hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır olduğunu söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Katar ve Pakistanlı arabulucularla temasların sürdüğünü ve ABD ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartların söz konusu ülkelere iletildiğini belirtti. Rızai, İran'ın sonuçları belirleyecek bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "İran, ABD ordusunun zayıflıklarını biliyor ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile süren askeri ve siyasi gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Tahran yönetiminin Washington ile muhtemel müzakerelere ilişkin şartlarını, ABD'ye yönelik stratejisini ve İran'ın muhtemel bir belirleyici savaşa hazırlık durumunu değerlendirdi.

Rızai, Katar ve Pakistanlı arabulucularla temasların sürdüğünü ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartların söz konusu ülkelere iletildiğini belirtti. İran'ın savaştan çıkmak için öne sürdüğü şartların kabul edilmesinin Washington yönetiminin çıkarına olacağını belirten Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin sonuç vermeyeceğini ifade ederek, İran'ın "sonuçları belirleyecek bir savaşa" hazır olduğunu söyledi.

Rızai, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın öne sürdüğü şartların "tüm cephelerdeki savaşın sonlandırılması", İran'a ait dondurulmuş kaynakların serbest bırakılması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması olduğunu açıkladı.

Rızai ayrıca İran'ın Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların da sona ermesini istediğini belirtti. Husilerin de Suudi Arabistan ile bir anlaşmaya varmak istediğini düşündüğünü ifade eden Rızai, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü kaydetti.

"İran, hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır"

ABD'nin taraflar arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptından çekilmesinin ardından İran'ın Washington'a yönelik stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Rızai, Trump'ın İran'a ilişkin değerlendirme ve hesaplamalarının hatalı olduğunu savundu. Rızai ayrıca savaşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla başlatıldığını belirtti.

İran'ın yakın zamanda ABD'ye ait bir uçak gemisine yönelik gemisavar füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini hatırlatan Rızai, "İran, ABD ordusunun zayıflıklarını biliyor ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır" ifadelerini kullandı.

Rızai, İran'ın savunma konusunda son derece ciddi olduğunu belirterek, "Eğer İran saldırıya uğrarsa, ABD üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını çok daha büyük bir güçle hedef alacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:59
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:55:01. #7.12#
SON DAKİKA: Rızai, İran'ın hava saldırılarına karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement