Gülbahar Mahallesi'nde tepki çeken anlar: Aynı sözleri polislerin yanında da yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülbahar Mahallesi'nde tepki çeken anlar: Aynı sözleri polislerin yanında da yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gülbahar Mahallesi\'nde tepki çeken anlar: Aynı sözleri polislerin yanında da yineledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bir kadına yönelik hakaret iddiasıyla başlayan olayda şüpheli Serkan S. (31), cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Atatürk ve Atatürkçüler için de ağır sözler kullandı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri şüphelinin adresini tespit etti; evinde yakalanan Serkan S.'nin aynı ifadeleri ekiplerin önünde yinelediği aktarıldı. Şüphelinin daha önce de 6 kez emniyete getirildiği kaydedildi.

ŞİŞLİ'de çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. (31), yolda yürüyen Şeyma İ. (33) ile karşı karşıya geldikten sonra kadına hakaret etti. Atatürk ve Atatürkçülere yönelik de küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği belirlenen Serkan S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma İ. yolda yürüdüğü sırada çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. ile karşı karşıya geldi. Bunun üzerine Serkan S., Şeyma İ.'ye hakaret etmeye başladı. Şeyma İ. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şeyma İ., polise verdiği ilk ifadesinde yolda yürürken Serkan S.'nin çevreye saldırgan hareketlerde bulunduğunu, göz göze gelmelerinin ardından kendisine hakaret etmeye başladığını söyledi. Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Serkan S.'nin Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğini belirledi.

POLİSLERİN YANINDA DA TEKRARLADI

Çevrede çalışma yapan ekipler, Serkan S.'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki evini belirledi. Adrese giden ekiplere, çevredeki kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Serkan S.'nin, görüntülerdeki küfür ve hakaret içerikli sözlerini polislerin yanında da tekrarladığı belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Serkan S., sağlık raporu alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

6 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR

Serkan S.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık' ve 'cinsel taciz' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Serkan S. hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'Atatürk'e hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürkİstanbul3. SayfaŞiddetGüncelSözlerPolisŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:17:26. #7.13#
SON DAKİKA: Gülbahar Mahallesi'nde tepki çeken anlar: Aynı sözleri polislerin yanında da yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement