53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland\'de görsel şölen

53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa kupalarında 53 yıl aradan sonra mücadele eden Sunderland'in taraftarları unutulmaz bir görsel şölene imza attı. Sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayan İngiliz ekibinin taraftarları, maç öncesinde koreografi gerçekleştirerek takımlarına destek oldu. Bu anlarda stadın dört bir yanından fişeklerin gökyüzüne süzüldüğü anlar kameralara yansıdı.
Sunderland taraftarları, Avrupa kupalarında tam 53 yıl süren hasretin sona ermesini stadyumu adeta ateşe vererek kutladı.
MAÇ ÖNCESİ UNUTULMAZ BİR ŞÖLEN
İngiliz ekibinin sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırladığı tarihi UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde tribünler, unutulmaz bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Stadyumun ışıklarının kararmasıyla birlikte Sunderland taraftarları, muazzam bir koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, bu anlarda takımlarına desteklerini en üst seviyeye çıkardı.
FİŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ KIRMIZIYA BOYADI
Stadın dört bir yanından atılan kırmızı fişekler, gökyüzünü kırmızıya boyayarak büyüleyici bir manzara oluşturdu. Fişeklerin gökyüzüne süzüldüğü ve stadın alev alev yandığı o anlar, kameralara anbean yansıyarak görsel bir şölene dönüştü.
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