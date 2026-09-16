İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

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Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşılaşması için radikal kararlar almaya hazırlandığı öne sürüldü. Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmeyi planlayan Kartal'ın, Lukaku ile Vedat Muriqi'yi ise ilk kez birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın hem sistemde hem de ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEĞE

Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Kartal'ın ilk hamlelerinden biri Kerem Aktürkoğlu konusunda olacak. Deneyimli teknik adamın milli futbolcuyu Eyüpspor karşısında yedek kulübesine çekmeyi planladığı belirtildi.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ BOZULUYOR

Kartal'ın İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'den oluşan orta saha üçlüsünde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Son dönemde fazla süre alamayan Dorgeles Nene'ye ise Eyüpspor karşılaşmasında daha fazla sorumluluk verilmesinin planlandığı aktarıldı.

LUKAKU VE VEDAT İLK KEZ BİRLİKTE

En dikkat çekici değişikliğin ise hücum hattında yaşanacağı öne sürüldü. İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Kartal'ın bu tercihi hayata geçirmesi halinde Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına çift santrforla çıkacak.

Kerem Aktürkoğlu, İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    En iyi karar senin biran önce pilini pirtini toplayip bu takimdan gitmen. Taraftar seni istemiyor 5 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    TÜRKİYE NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜ SENİ YEDEK YAPTI İSMAİLE GELİNCE HALA KADRO DA DENEME YAPIYOR HOŞÇAKAL İS MAL 3 1 Yanıtla
  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    kerem oynasın ya daha şampiyonluğu kaybetmedik ?? 2 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    Lukaku ve muriqi ikisi bir forvet etmez,Marius Mouandilmadji ikisini beşe katlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu - Son Dakika
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